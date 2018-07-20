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ı yarıda bırakan damattan şaşırtan hareket...

'da merasimi sırasında memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusunu cevapsız bırakıp üçlü çektiren damat, renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Bursa'da gelin ve damat evlilik işlemlerini tamamlayarak nikah masasında oturdu. Nikah kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 09:57
Nikahı yarıda bırakan damattan şaşırtan hareket...

'da merasimi sırasında memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusunu cevapsız bırakıp üçlü çektiren damat, renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Bursa'da gelin ve damat evlilik işlemlerini tamamlayarak nikah masasında oturdu. Nikah kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi.

Nikâhı yarıda bırakıp üçlü çektirdi

DAVETLİLERE DOĞRU GİTTİ VE...

Memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna cevap vermeden yerinden kalkan damat, davetlilere . Burada konuklarla üçlü çektiren damat, daha sonra nikah masasına oturup, coşkulu bir şekilde, "Evet" dedi. Salonda bulunanların alkışları eşliğinde nikah merasimi tamamlandı.

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Nikahı yarıda bırakan damattan şaşırtan hareket...
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