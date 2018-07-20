Van'da kamyonette 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapıyan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi'nde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu.Kamyonette yapılan aramalarda, 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ç. hakkında yasal işlem yapıldı.

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