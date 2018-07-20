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'da kamyonette 6 bin paket ele geçirildi

'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapıyan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:24
Van'da kamyonette 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapıyan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi'nde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu.Kamyonette yapılan aramalarda, 6 bin paket ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ç. hakkında yasal işlem yapıldı.

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Van'da kamyonette 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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