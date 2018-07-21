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İş yerinde satışı iddiasına !

’da çalıştığı iş yerinde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 17:00
İş yerinde uyuşturucu satışı iddiasına adli kontrol!

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, Canik ilçesinde bulunan Yeni Mahalle'de Z.D. (29) isimli şahsın çalıştığı iş yerinde satışı yaptığını tespit etti. Ekipler şahsı operasyonla gözaltına alırken, iş yerinde ise arama yapıldı. Aramalarda, 2 paket bonzai ve 4 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesisevk edilenlen şahıs, şartıyla serbest bırakıldı.

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İş yerinde uyuşturucu satışı iddiasına adli kontrol!
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