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Katillerin kaçış anı

’ndaki uyuşturucu hesaplaşmasında öldürülen Özlüer cinayetine ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların cinayet sonrası kaçış anları kameralara yansıdı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Katillerin kaçış anı
İstanbul 'nda 19 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Kasımpaşa'da uyuşturucu sattığı öne sürülen Niyazi Özlüer (38) berberde tıraş olurken, park e ttiği aracının lastikleri iki kişi tarafından patlatıldı. Berberden çıkan Niyazi Özlüer, aracını kontrol ettiği sırada iki kişi bu kez motosikletle yaklaşarak ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Özlüer, hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurşunlardan birinin atar damara isabet etmesi sonucu kan kaybından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 4 şüpheliyi tespit etti. Polis, 17 Temmuz'da Kasımpaşa'da şüphelilerin saklandığı adreslere düzenlediği operasyonda, Erhan T. (30), Serkan T. (28), Sezer D. (25) ve Cihan A'yı (19) gözaltına aldı.
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Katillerin kaçış anı
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