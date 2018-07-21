Katillerin kaçış anı

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'nda 19 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Kasımpaşa'da uyuşturucu sattığı öne sürülen Niyazi Özlüer (38) berberde tıraş olurken, park e ttiği aracının lastikleri iki kişi tarafından patlatıldı. Berberden çıkan Niyazi Özlüer, aracını kontrol ettiği sırada iki kişi bu kez motosikletle yaklaşarak ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Özlüer, hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurşunlardan birinin atar damara isabet etmesi sonucu kan kaybından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 4 şüpheliyi tespit etti. Polis, 17 Temmuz'da Kasımpaşa'da şüphelilerin saklandığı adreslere düzenlediği operasyonda, Erhan T. (30), Serkan T. (28), Sezer D. (25) ve Cihan A'yı (19) gözaltına aldı.