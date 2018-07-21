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Tekman’da sı: 12 yaralı

’un Tekman ilçesinde meydana gelen sında 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 17:03
Tekman’da trafik kazası: 12 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Tekman - Palandöken karayolu Hürriyet mahallesi yakınlarında meydana gelen sında, yolda bulunan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kıran İsmail Özdemir yönetiminde ki 34 NS 2663 plakalı otomobil ile Hüseyin Kuzgun yönetiminde ki 47 BB 075 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. da otomobillerde bulunan biri ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.
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Tekman’da trafik kazası: 12 yaralı
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