79 metrelik künefe 5 dakikada tükendi

Hatay'ın Anavatana katılışının 79. Yıldönümü etkinlerinden olan künefe şöleni Merkez İlçe Antakya'nın Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Vali Yard. Mahmut Hersanlıoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un katıldığı etkinlikte 79 metrelik künefe vatandaşlara dağıtıldı. Gerçekleşen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, her yıl olduğu gibi bu yılda künefe şölenini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Savaş, "Bugün Hatay'ımızın anavatana katılışının 79. Yılını kutluyoruz. Bu vesileyle de Atatürk Caddesi'nde 79 metrelik künefemiz var. Bugünlere biz kolay gelmedik. Bugünlere Atalarımızın yaklaşık 16 yıl süren kutsal mücadelesi sonucu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük desteğiyle önce kendimiz 10 ay 20 gün bir devlet olduk. Daha sonra da kendi isteğimizle Türkiye'nin Serhat Şehri olduk" dedi.

Lütfü Savaş'ın konuşmalarının ardından ilk künefe protokol tarafından vatandaşlara ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu künefe şölenindeki 79 metrelik künefe kısa sürede tükendi.

Gerçekleşen künefe şenliği, Gürcistan Halk Dansları Grubu'nun gösterileriyle son buldu.