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sonuçları belli oldu! 21 Temmuz ma

bilet sorgulama işlemlerinizi hızlı bir şekilde haberimizin içinden yapabilirsiniz. Milyonlarca vatandaşın beklediği dün akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu. Üst üste 4. kez devreden Sayısal Loto büyük ikramiyesine talep her geçen gün artıyor. Dün akşam gerçekleşen 1133. hafta Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar 04, 15, 20, 24, 27 ve 46 oldu. 21 Temmuz ma burada!

Giriş Tarihi: 22.7.2018 10:37
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 21 Temmuz Sayısal Loto bilet sorgulama

Her zaman olduğu gibi İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmayınca büyük ikramiye üst üste 4. kez devretti. ma / burada.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

21 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 6.203.069.00 TL devretti. 5 bilen kişi sayısı 129 olurken kişi başına kazandıkları ikramiye tutarı ise 6.004.25 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 7.328 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı da 79.90 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 142.040 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 11.55 TL oldu.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 21 Temmuz Sayısal Loto bilet sorgulama
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