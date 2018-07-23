Ahşap ev yandı: 3 kişi öldü

İstanbul'da yaşayan Hasan Güneş (53), eşi Zahide Güneş (49) ile birlikte, yaz tatili için Ordu
'nun Akkuş ilçesine bağlı Ortabölme Mahallesi'nde yaşayan babası Sabri Güneş'i (78) ziyarete geldi. Ancak ailenin yaşadığı ahşap evde önceki gün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerini aradı. Mahalleye gelen itfaiye ekiplerinin çabalarına rağmen ev küle döndü. Alevler çok kısa sürede ahşap evi sardığı için dışarıya çıkamayan Sabri Güneş ile oğlu Hasan Güneş ve gelini Zahide Güneş yanarak öldü. Cesetler, otopsi için morga kaldırılırken, itfaiye ve jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor. Evde tek başına yaşayan Sabri Güneş'i her yıl İstanbul'dan ziyaret etmeye gelen oğlu ve gelininin evin çatısını onarıp Akkuş'ta yaşamak istedikleri öğrenildi.