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Arazin batsın! 5 kişiyi öldürüp intihara kalkıştı

’da Salih Albay (35), arazi paylaşımını beğenmedi, katliam yaptı. Tartıştığı babası, kardeşi, yengesi ve biri 2, diğeri de 3 yaşındaki iki yeğenini öldürdü

METİN HARIKÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
Arazin batsın! 5 kişiyi öldürüp intihara kalkıştı
'ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde oturan Salih Albay (34) ile kardeşi (29) Hicabi Albay ve 'te oturan babası Hamdi Albay (70) arasında, bir süre önce arazilerin paylaşımından ihtilaf doğdu. Dün köye gelen baba Hamdi Albay, küçük oğlu Hicabi Albay ile birlikte tarlaya gitti. Babasının geldiğini öğrenen Salih Albay da av tüfeğini alarak saat 11.00 sıralarında ihtilafa neden olan tarlaya gitti. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.
Salih Albay, önce babası Hamdi Albay'ı, ardından da kardeşi Hicabi Albay ve yengesi Serpil Albay (24) ile yeğenleri Devran Albay (3) ile Ceyda (2) Albay'ı öldürdü. Ardından olay yerinden kaçan Salih Albay, köylülerin ihbarıyla gelen jandarma ekipleri tarafından mezarlıkta sıkıştırıldı. Bunun üzerine tüfeği ağzına dayayan Salih Albay, intihar girişiminde bulundu.


Hicabi Albay, çocukları Devran ve Ceyda ile kardeşinin kurşunlarına hedef oldu. Baba ve iki çocuğu birlikte can verdi. Olayın ardından mezarlıkta intihara kalkışan zanlının durumu ağır.
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Arazin batsın! 5 kişiyi öldürüp intihara kalkıştı
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