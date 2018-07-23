Arazin batsın! 5 kişiyi öldürüp intihara kalkıştı

Adıyaman
'ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde oturan Salih Albay (34) ile kardeşi (29) Hicabi Albay ve Gaziantep
'te oturan babası Hamdi Albay (70) arasında, bir süre önce arazilerin paylaşımından ihtilaf doğdu. Dün köye gelen baba Hamdi Albay, küçük oğlu Hicabi Albay ile birlikte tarlaya gitti. Babasının geldiğini öğrenen Salih Albay da av tüfeğini alarak saat 11.00 sıralarında ihtilafa neden olan tarlaya gitti. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.
Salih Albay, önce babası Hamdi Albay'ı, ardından da kardeşi Hicabi Albay ve yengesi Serpil Albay (24) ile yeğenleri Devran Albay (3) ile Ceyda (2) Albay'ı öldürdü. Ardından olay yerinden kaçan Salih Albay, köylülerin ihbarıyla gelen jandarma ekipleri tarafından mezarlıkta sıkıştırıldı. Bunun üzerine tüfeği ağzına dayayan Salih Albay, intihar girişiminde bulundu.
Hicabi Albay, çocukları Devran ve Ceyda ile kardeşinin kurşunlarına hedef oldu. Baba ve iki çocuğu birlikte can verdi. Olayın ardından mezarlıkta intihara kalkışan zanlının durumu ağır.