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'nda operasyonu!

Midesinde ve bağırsaklarında 1 kilo 350 gram kokain ele geçirilen uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:27
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!

Midesinde ve bağırsaklarında 1 kilo 350 gram kokain ele geçirilen uyruklu şüpheli tutuklandı. 'nda midesinde ve bağırsaklarında 1 kilo 350 gram kokain ele geçirilen Almanya uyruklu kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine 'dan gelen Almanya uyruklu S.A.D'nin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada, herhangi bir madde bulamadı.

MİDESİNDE VE BAĞIRSAKLARINDA SAKLAMIŞ!

Hastanesevk edilenlen ve röntgeni çekilen S.A.D'nin, midesinde ve bağırsaklarında 54 kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin vücudundan doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Almanya uyruklu S.A.D. tutuklandı.

2 bin yıl önce idrarı depolayıp deri üretiminde kullanmışlar

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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!
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