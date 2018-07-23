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’da ‘mıhlama’ rekoru denemesi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
Bursa’da ‘mıhlama’ rekoru denemesi
'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri kapsamında 68 kadın aynı anda mıhlama yaptı. sahilinde düzenlenen şenliklerde "en fazla kişiyle mıhlama yapma rekoru" denemesi için alana 100 piknik tüpü konuldu. Festival alanında alınan başvurular neticesinde 68 ev kadını rekor denemesi için tüplerin başına geçti. Kadınların daha önceden hazırlanan malzemelerle aynı anda yaptığı mıhlamalar, jüri üyeleri ve noter tarafından kayıt altına alındı. Renkli görüntülerin yaşandığı rekor denemesi için dernek yöneticilerinin Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağı bildirildi.
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Bursa’da ‘mıhlama’ rekoru denemesi
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