Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Diyarbakır'da mobilya mağazasının deposunda yangın

'da mobilya mağazasının deposunda

'da mobilya mağazasının deposunda çıktı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:20
Diyarbakır'da mobilya mağazasının deposunda yangın

Merkez Yenişenir ilçesinde -Elazığ karayolu üzerinde yer alan bir mobilya mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının bitişikteki otomobil bayisine sıçrama ihtimali üzerine araçlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenen itfaiye erlerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Büyük çapta hasara neden olan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da mobilya mağazasının deposunda yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN