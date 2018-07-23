Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karaman'da korkunç kaza!

'da korkunç !

'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. da aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılar arasında bulunan çocukları kurtarmak için her şeyi yaptı. Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İşte ayrıntılar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 15:17
Karaman'da korkunç kaza!

Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, -Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarptı. Otomobilde bulunan sürücünün babası Ömer Atasever (70), yerinde yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN...

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve (2) yaralandı. Karaman Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralılardan sürücü Atasever ile küçük kızı Hatice Sümeyra Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'de korkunç cinayet!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da korkunç kaza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN