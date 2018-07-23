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sonuçları açıklandı mı? - 2018/6 tercih sonuçları

'nin yayımladığı 2018/6 tercih kılavuzunun ardından bünyesinde yapılacak olan 2018 için son başvurular tarihinde alınmıştı. Sözleşmeli personel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, personel alımı sonuçlarını ilgiyle araştırıyor. Peki, ÖSYM, tercihlerini aldığını KGM yerleştirme sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte personel alımı sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:22
Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? - KPSS 2018/6 tercih sonuçları

bünyesinde istihdam edilmek amacıyla sözleşmeli personel adaylarını ilgilendiren -2018/6 kılavuzu tarafından yayımlanmıştı. 10 Temmuz'da başlayan tercihler, 'da son bulmuş ve adaylar Karayolları Genel Müdürlüğü sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. Sözleşmeli personel alımı sonuçlarında son durum ne? ÖSYM personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KGM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar hizmet sözleşmelerinin hazırlanması için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://www.kgm.gov.tr) öğreneceklerdir.

ÖSYM, KGM tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına henüz bir tarih bilgisi vermedi.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Karayolları Genel Müdürlüğünce atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

ATAMA NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? - KPSS 2018/6 tercih sonuçları
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