Son dakika haber: KPSS lisan sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? - 2018 KPSS kaç net kaç puan yapar?

2018 KPSS sınavı ilk oturumu bugün sabah saatlerinde yapıldı. Binlerce birey sınava girmenin heyecanını yaşadılar. KPSS kimine göre zor kimine göre kolay geçti. Bu yılda sınav sonrası yorumlar yapılmaya başlandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasına daha süre olduğundan sınava giren kişiler KPSS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak içinde bekliyorlar. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların en çok merak ettiği konu ise puan hesaplama sistemi olacak. Kaç net kaç puan yapar? KPSS'de kaç puan aldım? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte 2018 KPSS sınavı puan hesaplama yöntemi...

2018 KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla sınava giren bireyler kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sınavda yaptığı net sayısına göre puanları hesaplanacak olan bireyler için KPSS lisans puan hesaplama işlemini diğer sayfadan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz;