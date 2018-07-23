Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban Bayramına ne kadar kaldı?

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar heyecan içinde Kurban Bayramı'nın gelmesini bekliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu geliyor. Kurban Bayramı için meraklı arayışların sürdüğü bu günlerde Sabah.com.tr ekibi olarak tüm soruların cevaplarını yanıtlamaya çalıştık. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemi büyük olan Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili bu yıl 4 gün olacak. İşte tatil günleri;
Kurban Bayramı Arefe günü: 20 Ağustos Pazartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Günü: 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramı 2. Günü: 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramı 3. Günü: 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramı 4. Günü: 24 Ağustos Cuma günü
KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ
Kurban Bayramı ,yüce Allah'ın, başta müslümanlar olmak üzere insanlık camiasına büyük bir lütfu ve rahmetidir hiç şüphesiz. Müslümanlar için büyük bir lütuf ve rahmettir, çünkü "Allah'a yaklaşmak" anlamına gelen Kurban ibadeti sayesinde Allah'a kulluk ve teslimiyeti öğrenmektedirler. Hz.Adem'den itibaren sürüp gelen kurban ibadeti hem dînî hem de dünyevî fayda ve hikmetleri içeren bir ibadettir.
2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
?HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.EVVEL
1439
18
OCAK-2018
PERŞEMBE
........
1
C.AHİR
1439
17
ŞUBAT-2018
CUMARTESİ
........
1
RECEB
1439
19
MART-2018
PAZARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
4
RECEB?
1439?
22
MART-2018?
PERŞEMBE?
REGAİB KANDİLİ?
26
RECEB
1439
13
NİSAN-2018
CUMA
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1439
17
NİSAN-2018
SALI
...........
14
ŞABAN
1439
30
NİSAN-2018
PAZARTESİ
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1439
16
MAYIS-2018
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1439
10
HAZİRAN-2018
PAZAR
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1439
14
HAZİRAN-2018
PERŞEMBE
AREFE
1
ŞEVVAL
1439
15
HAZİRAN-2018
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1439
16
HAZİRAN-2018
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1439
17
HAZİRAN-2018
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1439
14
TEMMUZ-2018
CUMARTESİ
........
1
ZİLHİCCE
1439
12
AĞUSTOS-2018
PAZAR
........
9
ZİLHİCCE
1439
20
AĞUSTOS-2018
PAZARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1439
21
AĞUSTOS-2018
SALI
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1439
22
AĞUSTOS-2018
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1439
23
AĞUSTOS-2018
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1439
24
AĞUSTOS-2018
CUMA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1440
11
EYLÜL-2018
SALI
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1440
20
EYLÜL-2018
PERŞEMBE
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1440
10
EKİM-2018
ÇARŞAMBA
........
?1
R.EVVEL
1440?
09
KASIM-2018?
CUMA
........?
?11
R.EVVEL?
1440??
19
KASIM-2018??
PAZARTESİ?
MEVLİD KANDİLİ?
1
R.AHİR?
1440??
08
ARALIK-2018???
CUMARTESİ
........?