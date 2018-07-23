Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban Bayramına ne kadar kaldı?

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar heyecan içinde Kurban Bayramı'nın gelmesini bekliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu geliyor. Kurban Bayramı için meraklı arayışların sürdüğü bu günlerde Sabah.com.tr ekibi olarak tüm soruların cevaplarını yanıtlamaya çalıştık. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi için önemi büyük olan Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 4 gün olacak. İşte tatil günleri;

Kurban Bayramı Arefe günü: 20 Ağustos Pazartesi (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Günü: 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. Günü: 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. Günü: 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. Günü: 24 Ağustos Cuma günü

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ

Kurban Bayramı ,yüce Allah'ın, başta müslümanlar olmak üzere insanlık camiasına büyük bir lütfu ve rahmetidir hiç şüphesiz. Müslümanlar için büyük bir lütuf ve rahmettir, çünkü "Allah'a yaklaşmak" anlamına gelen Kurban ibadeti sayesinde Allah'a kulluk ve teslimiyeti öğrenmektedirler. Hz.Adem'den itibaren sürüp gelen kurban ibadeti hem dînî hem de dünyevî fayda ve hikmetleri içeren bir ibadettir.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

?HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1439 18 OCAK-2018 PERŞEMBE ........ 1 C.AHİR 1439 17 ŞUBAT-2018 CUMARTESİ ........ 1 RECEB 1439 19 MART-2018 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 4 RECEB? 1439? 22 MART-2018? PERŞEMBE? REGAİB KANDİLİ? 26 RECEB 1439 13 NİSAN-2018 CUMA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1439 17 NİSAN-2018 SALI ........... 14 ŞABAN 1439 30 NİSAN-2018 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE AREFE 1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1439 14 TEMMUZ-2018 CUMARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1439 12 AĞUSTOS-2018 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1440 10 EKİM-2018 ÇARŞAMBA ........ ?1 R.EVVEL 1440? 09 KASIM-2018? CUMA ........? ?11 R.EVVEL? 1440?? 19 KASIM-2018?? PAZARTESİ? MEVLİD KANDİLİ? 1 R.AHİR? 1440?? 08 ARALIK-2018??? CUMARTESİ ........?