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ne zaman? Kurban Bayramına ne kadar kaldı?

Ülkemizde yaşayan milyonlarca insanın heyecanla beklediği 'na bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı ne zaman? ve ne kadar kaldı? sorularını da yanıtlayan dini günler takvimini yayınladı. Kurban Bayramı tarihi yaklaşması ile birlikte milyonlarca kişi de tatil planlarını hızlandırdı. 'Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak' cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. İslam alemi için en değerli zamanlardan olarak kabul edilen 2018 Kurban Bayramı tarihi bu başlık altında bulabileceksiniz. Peki Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün denk geliyor? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.7.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 18:39
Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban Bayramına ne kadar kaldı?

İslam alemi için büyük önem taşıyan için geri sayım başladı. Müslümanlar heyecan içinde 'nın gelmesini bekliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu geliyor. Kurban Bayramı için meraklı arayışların sürdüğü bu günlerde Sabah.com.tr ekibi olarak tüm soruların cevaplarını yanıtlamaya çalıştık. kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi için önemi büyük olan Kurban Bayramı Salı günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 4 gün olacak. İşte tatil günleri;

Kurban Bayramı Arefe günü: 20 Ağustos Pazartesi (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Günü: 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. Günü: 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. Günü: 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. Günü: 24 Ağustos Cuma günü

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ

Kurban Bayramı ,yüce Allah'ın, başta müslümanlar olmak üzere insanlık camiasına büyük bir lütfu ve rahmetidir hiç şüphesiz. Müslümanlar için büyük bir lütuf ve rahmettir, çünkü "Allah'a yaklaşmak" anlamına gelen Kurban ibadeti sayesinde Allah'a kulluk ve teslimiyeti öğrenmektedirler. Hz.Adem'den itibaren sürüp gelen kurban ibadeti hem dînî hem de dünyevî fayda ve hikmetleri içeren bir ibadettir.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

?HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.EVVEL

1439

18

OCAK-2018

PERŞEMBE

........

1

C.AHİR

1439

17

ŞUBAT-2018

CUMARTESİ

........

1

RECEB

1439

19

MART-2018

PAZARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

4

RECEB?

1439?

22

MART-2018?

PERŞEMBE?

REGAİB KANDİLİ?

26

RECEB

1439

13

NİSAN-2018

CUMA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1439

17

NİSAN-2018

SALI

...........

14

ŞABAN

1439

30

NİSAN-2018

PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1439

16

MAYIS-2018

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1439

10

HAZİRAN-2018

PAZAR

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1439

14

HAZİRAN-2018

PERŞEMBE

AREFE

1

ŞEVVAL

1439

15

HAZİRAN-2018

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1439

16

HAZİRAN-2018

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1439

17

HAZİRAN-2018

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1439

14

TEMMUZ-2018

CUMARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1439

12

AĞUSTOS-2018

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1439

20

AĞUSTOS-2018

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1439

21

AĞUSTOS-2018

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1439

22

AĞUSTOS-2018

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1439

23

AĞUSTOS-2018

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1439

24

AĞUSTOS-2018

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1440

11

EYLÜL-2018

SALI

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1440

20

EYLÜL-2018

PERŞEMBE

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1440

10

EKİM-2018

ÇARŞAMBA

........

?1

R.EVVEL

1440?

09

KASIM-2018?

CUMA

........?

?11

R.EVVEL?

1440??

19

KASIM-2018??

PAZARTESİ?

MEVLİD KANDİLİ?

1

R.AHİR?

1440??

08

ARALIK-2018???

CUMARTESİ

........?

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Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban Bayramına ne kadar kaldı?
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