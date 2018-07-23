Lady Gaga’nın 23 milyon $’lık sığınağı

ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga
, New York'un aşağı Manhattan kesimindeki West Village'da ev kiraladı. Ünlü sanatçının 5 yatak odası ve 6 banyosu bulunan evi aylık 75 bin dolara kiraladığı belirtiliyor. İtalyan mimarisinin göz kamaştıran yapılarından biri olarak gösterilen evin satış fiyatı ise 23 milyon dolar. 1857'de yapılan binaya otoparkı sayesinde kimseye görünmeden girip, çıkılıyor. Peşinde bir fotoğrafçı ordusuyla gezen Lady Gaga'nın bu avantajından dolayı binayı tercih ettiği kaydediliyor. Sanatçı yeni albümünü bitirene kadar burada çalışmak niyetinde. DIŞ HABERLER