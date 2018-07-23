Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: Bedelli askerlik 28 gün kalkacak mı? - Bedeli askerlik saat kaçta belli olacak?

haber: 28 gün kalkacak mı? - Bedeli askerlik saat kaçta belli olacak?

haberi... bekleyenler artık bu heyecanının bitmesi için geri sayım başladı. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Bedelli askerlik yaş sınırı 25 bedel ise 15 bin olarak belirlenmişti. Ancak 28 gün askerlik zorunluluğu ise bedelli askerlik yapmak isteyen asker adaylarını beklenti içine sokmuştu. Bedelli askerlik bugün plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Böylece Bedelli askerlik ile ilgili tüm detaylar resmiyete dökülecek. Bedelli askerlik ile ilgili tüm soruların cevapları bugün kuruldan çıkacak kararlarla belli olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 08:46
Son dakika haber: Bedelli askerlik 28 gün kalkacak mı? - Bedeli askerlik saat kaçta belli olacak?

haberi... bekleyen asker adayları için artık heyecanın son bulma vakti geldi. öncesi gündeme gelen ve seçimden sonra en önemli gündem maddesi olarak belirlenen bedelli askerlik ile ilgili sona gelindi. Bedelli askerlik 1994 doğumlulara çıkacak mı? Bedelli askerlik fırsatından yararlanıp yararlanamayacağını merak eden pek çok kişi bugün plan ve bütçe komisyonundan çıkacak sonucu bekliyorlar.

Bugün 13.00'da toplacak kurul ile birlikte Bedelli askerlik düzenlemesi görüşülecek. Bedelli askerlik düzenlemesinin sı TBMM plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Toplantı sonunda bedelli askerlik ile ilgili şararın tam olarak netleşmesi bekleniyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Bedelli askerlik 28 gün kalkacak mı? - Bedeli askerlik saat kaçta belli olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN