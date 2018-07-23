Son dakika haber: Bedelli askerlik 28 gün kalkacak mı? - Bedeli askerlik saat kaçta belli olacak?

Son dakika haberi... Bedelli askerlik bekleyen asker adayları için artık heyecanın son bulma vakti geldi. Seçim öncesi gündeme gelen ve seçimden sonra en önemli gündem maddesi olarak belirlenen bedelli askerlik ile ilgili sona gelindi. Bedelli askerlik 1994 doğumlulara çıkacak mı? Bedelli askerlik fırsatından yararlanıp yararlanamayacağını merak eden pek çok kişi bugün TBMM plan ve bütçe komisyonundan çıkacak sonucu bekliyorlar.

Bugün 13.00'da toplacak kurul ile birlikte Bedelli askerlik düzenlemesi görüşülecek. Bedelli askerlik düzenlemesinin torba yasası TBMM plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Toplantı sonunda bedelli askerlik ile ilgili şartların tam olarak netleşmesi bekleniyor.