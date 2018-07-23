Yurtta KPSS heyecanı yaşandı

Türkiye'de dün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS
) heyecanı yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) dün gerçekleştirilen KPSS'de yaklaşık 1,5 milyon aday memur olabilmek için ter döktü. Dün 10.15'te başlayan Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılırken, adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi. 10.00'dan sonra geç kaldıkları için sınav binalarına alınmayan adaylar ise gözyaşı döktü. 14.45'te ise 440 bin 324 adayın katıldığı ve 80 sorunun yöneltildiği Eğitim Bilimleri Sınavı oturumu gerçekleşti. Sınav sonuç takvimine göre KPSS sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak. HEYECANLI BEKLEYİŞ
Sınav binalarına kimi adaylar anne babasıyla, kimi adaylar da eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi ve sınav heyecanı yaşadı. Sınava girecek adaylar için yakınları bina önlerinde dualar etti, Kuran-ı Kerim okudu. Dakikalar geçtikçe heyecan ve koşuşturmaca da arttı. Sınava girecek adaylar okul görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü ve aramanın ardından içeri alındı. Sınavı kaçıranlar, polis kontrolünü geçemeyenler ise hüzün yaşadı. İŞTE TÜRKİYE'DEN KPSS MANZARALARI KÜTAHYA
'DA trafik kazası geçiren kazazedelere yardım eden hemşire sınav binasına geç gelince, görevlilerce sınava alınmadı. Kazada yaralananlara yardım ettiğini belirtmesine rağmen hemşirenin içeri alınmaması üzerine dışarıda bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Tüm ısrarlara rağmen hemşire ve diğer kişi sınav salonuna alınmadı.
ALÇILI KOLLA SINAVA ALINMADI
SIVAS'TA bir yıldır sınava hazırlanan Furkan Uzunoğlu ise, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadı. Sınava giremeyen Uzunoğlu, "Kolum alçıda olduğunu bildirmemgerektiğini bilmiyordum. O yüzden de almadılar. Alçılı almak yasakmış. Giriş belgesinde böyle bir şey yazmıyor. Bize de böyle bir bilgilendirme olmadı" dedi. Manisa
'da da bir aday kolunun alçılı olduğunu önceden bildirmediği için sınava alınmadı. YANLIŞ OKULA GİTTİ
TEKIRDAĞ'DA ise yanlış okula gittiği için sınava geç kalan Rıdvan Demirtaş ise "Sınava yetişemedim, yanlış okula gitmişim. Yapacak bir şey yok 2 dakikayla kaçırdık. Sağlık olsun" dedi. Sınava giren adaylardan Melih İpek ise, "İlk girişim. Biraz zor, ama çalıştık. Bakalım, hayırlısı. Hedef, 70-80 puan almak" diye konuştu.