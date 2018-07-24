atv ekibinin otomobiline uçak çarptı!

ATV İzmir
Bürosu'nda görevli muhabir Sercan Bilgi ve kameraman Tayfun Er, İzmir bölgesinde hava tanıtım turları düzenleyen uçakları haber yapmak için yola çıktı. Haberden sonra dönüşe geçen ekibi taşıyan araç büyük tehlike atlattı. Hava tanıtım turları yapan pilot Gökhan Mızrak'ın kullandığı TC-KIM kuyruk tescilli Cessna 150 tipi tek motorlu uçağın sol iniş takımı, otomobilin sağ tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tavanında hasar meydana geldi. Serca Bilgi, "Tam üzerimizden geçti. Bize uçak çarptı dediğimizde insanları inandırmakta güçlük çektik" dedi.