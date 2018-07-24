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'de 31 köyde karantina uygulaması

’de bir hayvan işletmesindeki sığırlarda, çıçek hastalığı olarak bilinen LSD hastalığı tespit edilmesi üzerine önlem amaçlı 31 köyde karantina uygulaması başlatıldı. , Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki bir hayvan işletmesindeki halk dilinde çiçek hastalığı olarak bilenen LSD ( Sığırların Nodüler Ekzantemi) hastalığı tespit edildiği, bu nedenle merkeze bağlı 31 köyde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:29
Bingöl'de 31 köyde karantina uygulaması

'de bir hayvan işletmesindeki sığırlarda, çıçek hastalığı olarak bilinen LSD hastalığı tespit edilmesi üzerine önlem amaçlı 31 köyde karantina uygulaması başlatıldı. , Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki bir hayvan işletmesindeki halk dilinde çiçek hastalığı olarak bilenen LSD ( Sığırların Nodüler Ekzantemi) hastalığı tespit edildiği, bu nedenle merkeze bağlı 31 köyde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

İKİNCİ BİR EMRE KADAR...

"13 Temmuz 2018 tarihinde Bingöl merkezdeki bir yetiştiricimize ait bir işletmede Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) hastalığı tespit edildiğinden dolayı Aşağıda ismi verilen mahalle ve köylere ikinci bir emre kadar kordon ve karantina işlemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu sebepten ötürü yetiştiricilerimizin hayvan alım satımlarında ve sevk işlemlerinde mağduriyet yaşamaması adına İl Müdürlüğümüzden bilgi almaları ve hastalığın önlenmesi amacıyla azami dikkat göstermeleri rica olunur" denildi.

KARANTİNA ALTINA ALINAN KÖY İSİMLERİ İSE ŞÖYLE SIRALANDI:

"Akdurmuş, Haziran, Aşağıçarşı, Aydınsu, Bahçelievler, Güveçli, Yeşilköy, Sancaklı, Küçüktekören, Çukurca, Alibir, Büyüktekören, Zeynep, Akpınar, Yukarıakpınar, Çiçekdere, Ormanardı, Sarıçiçek, Gözer, Kurudere, Topalan, Ağaçyolu, Çiçekyayla, Ardıçtepe, Aşağıakpınar, Düzyayla, Kaleönü, Ekinyolu, Üçyaka, Çeltiksuyu, Aşağıçarşı."

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Bingöl'de 31 köyde karantina uygulaması
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