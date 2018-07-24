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'de 99 yabancı uyruklu yakalandı

'nin ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 yabancı uyruklu yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 11:46
Çanakkale'de 99 yabancı uyruklu yakalandı

Devriye görevi yürüten sahil güvenlik unsurları, Yeşil Liman mevkisinde 2 grubun lastik botla Midilli Adası yönüne seyrettiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik "KB 4301" Botu, 2 mil açıkta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Irak, Demokratik Kongo ve Cumhuriyeti uyruklu 99 kişiyi yakaladı.

"TCSG 28 Botu" ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklular, buradaki işlemlerin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan, lastik botta fenalaşan Afganistan uyruklu 2 kadın, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Çanakkale'de 99 yabancı uyruklu yakalandı
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