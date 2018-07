Kahveli soyguna 2 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Yönetmen Hamdi Alkan 'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör 'ün 182 bin doları, iddiaya göre yatıya gittiği arkadaşı Ayşe C.'nin evinde çalındı. Sigortacı Ayşe C. ile organize olup Hoşgör'ün kahvesine uyku ilacı atarak parasını aldıkları iddia edilen özel şoförü Barış E. tutuklandı. Barış E. ifadesinde "Ayşe, bana 'Canan'ın çantasında bir evrak var onu almamız lazım' dedi. Uyku ilacı alarak Ayşe'ye verdim. 5 saat sonra Ayşe beni eve çağırdı. Ben hırsızlığa karışmadım" dedi. Firari olan Ayşe C. ile 7 yıldır yanında çalışan Burcu E. de dün gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Burcu E., adli kontrolle serbest kalırken Ayşe C., "Beden bakımından kendini savunamayacak duarumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutuklandı.