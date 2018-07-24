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’nden kahraman doktora tebrik

E5 karayolu üzerinde meydana gelen bir sında yaralanan 4,5 aylık bebeğe müdahale ederek bebeğin kurtulmasına vesile olan . , Dekanlığı tarafından tebrik edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:58
Marmara Üniversitesi’nden kahraman doktora tebrik

Yan Dal Asistanı Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Doktoru . , 23 Temmuz 2018 tarihinde E5 karayolu istikametinde meydana gelen bir sında yaralanan 4,5 aylık bir bebeğe müdahale ederek bebeğin kurtulmasına vesile oldu.
Uzman Dr. Uyar, bebeğe ambulansta eşlik ederek hastaneye götürülmesini de sağladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli, örnek bir davranış sergileyerek bebeğin kurtulmasına vesile olan Dr. Uyar'ı tebrik ederek, teşekkürlerini iletti.

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Marmara Üniversitesi’nden kahraman doktora tebrik
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