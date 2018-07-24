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'de şerit değiştiren kamyonet, tankere arkadan çarptı: 1 ölü

'nin Düziçi İlçesinde, seyir halindeyken şerit değiştiren kamyonet aynı yönde ilerleyen tankere arkadan çarptı, kazada Suriyeli M.A.(29) yaşamını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 12:28
Osmaniye'de şerit değiştiren kamyonet, tankere arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza sabah saatlerinde Yarbaşı Beldesi sınırları içerisinden geçen E-90 otoyolu üzerinde meydana geldi. 'den Gaziantep yönüne seyir halinde olan M.S. (32) idaresindeki kamyonet, iddiaya göre sol şeride geçmek üzere ani manevra yapıp, aynı yönde ilerleyen H.G.'nin (54) kullandığı boş akaryakıt tankere arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü M.S., yanında yolcu olarak bulunan B.Ö. (17) ile tanker sürücüsü H.G. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslar ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonette bulunan Suriye uyruklu M.A. olay yerine yaşamını kaybederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Osmaniye'de şerit değiştiren kamyonet, tankere arkadan çarptı: 1 ölü
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