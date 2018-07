Otomobil köprü ayağına çarptı 3 ölü 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Yurt genelinde dün meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Karaman 'da Mustafa Atasever'in kullandığı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 5'inci kilometresindeki köprünün ayağına çarptı. Sürücünün babası Ömer Atasever (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa Atasever ile eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) ağır yaralandı. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Atasever ile küçük kızı Hatice Sümeyra da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ 'ın Kumbağ ilçesinde ise hatalı sollama sonucu kamyona çarpan otomobilde bulunan Yavuz Çolak, Buse Nur Gürbüz ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kırklareli 'nin Pınarhisar ilçesinde İbrahim Sevil yönetimindeki otomobil, Ayberk Yılmaz idaresindeki traktörle çarpıştı. Kazada Sevil ile yanında bulunan Gürsel Kahvecioğlu öldü. Düzce 'de Serdar İlyas idaresindeki otomobil, devrildi. Bu sırada Hakan Dursun idaresindeki otomobil, devrilen otomobile çarptı. Kazada İlyas can verdi. Konya'nın Kulu ilçesinde Erdem Erdal Ekici'nin kullandığı elektrikli bisiklete, A.A. idaresindeki cip arkadan çarptı. Ekici (48) ve eşi Müzeyyen Ekici (47) öldü. Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Eskişehir 'in Alpu ilçesinde ise Ömer Akyol'un direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine midibüs yoldan çıkarak devrildi. Akyol hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı./ SABAH