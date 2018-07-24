Sağlıklı yaşamın sırrı yeterli D vitamininde saklı

D vitamini, kemik direnci ve genel sağlık değerleri üzerinde hayati öneme sahip. Son yıllarda D vitamini eksikliği, ülkemiz dahil tüm dünyada sık rastlanan ciddi bir durum. Ana kaynağının güneş ışınları olduğu D vitamini, besinlerde çok az miktarda bulunuyor. Güneşten yeterince yararlanılmadığı durumlarda D vitamini eksikliği yaşanması kaçınılmaz oluyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ÜLKEMİZDE ÇOK YAYGIN

Vücudun kendiliğinden üretemediği D vitamininin, sağlık açısından ciddi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, "Ülkemizdeki en önemli sağlık sorunlarının başında D vitamini eksikliği geliyor. Ancak kişiler bunu fark etmekte zorlanıyor. D vitamini eksikliğinin başlıca belirtileri arasında kas ağrısı ve kramp, halsizlik, nedensiz mutsuzluk ve depresyon, aşırı saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi ve başın terlemesi bulunuyor" şeklinde konuştu.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI 10 MİKROGRAM

Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, "Günlük alınması gereken vitamin D miktarı, 10 mikrogram (mcg)'dır. Süt ve ürünleri, tereyağı, karaciğer, balık ve yumurta sarısı, çok az da olsa D vitamini içeren besinler arasında bulunuyor. Çok iyi dengelenmiş beslenme programları ile günde ancak 2 ile 4 mcg kadar D vitamini alınabiliyor. Son yıllarda oldukça sık rastlanan vitamin D eksikliğinden korunabilmek için özellikle yaz aylarında yeterince güneşlenmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

YAZ DEVAM EDERKEN GÜNEŞTEN BOLCA FAYDALANIN

D vitamininin vücutta yeteri miktarda bulunması için günlük ortalama 20 dakikalık güneş ışığı gerektiğini söyleyen Garipağaoğlu, "D vitamini seviyesi, kanda ölçülen 25(OH)D miktarı üzerinden belirlenir. Kandaki 25(OH) düzeyi, 25 nmol/L'nin altındaysa ciddi eksiklik, 25-50 nmol/L ise yetersizlik, 50 nmol/L'nin üzerinde ise yeterli olarak değerlendirilir" şeklinde konuştu. Garipağaoğlu, D vitamini eksikliğinin oluşmaması için yaz aylarında güneş ışınlarından bolca faydalanmak gerektiğini vurguluyor.

D VİTAMİNİ DUYGU DURUMLARINI DA ETKİLİYOR

D vitamini eksikliğinde duygu durumu ve bağışıklık sistemindeki değişikliklere ilave olarak kemik metabolizmasında da değişiklikler olduğunu belirten Prof. Dr. Garipağaoğlu, "Güneş ışınlarından alınan D vitamini etkisinin artması için peynir, süt, balık gibi D vitamini içeren besinleri yeteri kadar tüketmek gerekiyor. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için de D vitaminine gereksinim duyuluyor. D Vitamininin sinir sisteminden, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesine kadar önemli görevleri bulunuyor. Dengeli beslenmemek, bazı ilaçlar, güneş ışınlarından yararlanamamak ve hamilelik D vitamini eksikliğine neden olabilir" dedi.