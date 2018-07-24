Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika: Evrim’i en son gören 1,5 yaşındaki kardeşi Sati, yengesine emanet

Son Dakika: Evrim’i en son gören 1,5 yaşındaki kardeşi Sati, yengesine emanet

Son dakika haberi... 'ta kaybolan 3,5 yaşındaki ’ın küçük kız kardeşi 1,5 yaşındaki Sati Atış’a annesinin tutuklanmasının ardından yengesi bakıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 13:45
Son Dakika: Evrim’i en son gören 1,5 yaşındaki kardeşi Sati, yengesine emanet

'ın Turhal ilçesi Yenisu yaylasında kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki 'ın gözaltına alınan babası ile annesi çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Gece saatlerinde anne ve babası cezaevine gönderilen Sati Atış'a ise yengesi Dilek Atış bakıyor. Burhan Atış'ın kardeşi Niyazi Atış'ın eşi Dilet Atış, 4 çocuğuyla birlikte Sati'ye gözü gibi bakıyor.

Evrim'e de çocuğu gibi annesinin işi olduğu zaman baktığını ifade eden Dilek Atış, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

SÜREKLİ ANNESİNİ SORUYOR

Sati'nin annesini sorduğunu ve cevap vermekte zorlandığını dile getiren Dilek Atış, "Geceleri hiç durmuyor. 'Anne baba' diye bağırıyor. Arada annen geliyor diyorum camdan dışarılara bakıyor. Bir haftadır Sati'ye ben bakıyorum. Yoğurt yemeyi seviyor" diye konuştu.

Tokat'ta 3,5 yaşındaki Evrim havadan ve karadan aranıyor! Yaylada oynarken kaybolmuştu!



EVRİM'İ SON KEZ GÖREN O OLMUŞTU

Tokat'ta 14 gündür kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı annesinin iddiasına göre en son henüz konuşamayan 1,5 yaşındaki kardeşi görmüştü. Anne Dilek Atış, "Küçük kızım konuşabilse her şeyi anlatırdı" diye açıklamalarda bulunmuştu.

Evrim Atış'ın anne ve babası tutuklandı!
Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi, babası ve amcası...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Evrim’i en son gören 1,5 yaşındaki kardeşi Sati, yengesine emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN