Balkanlar'dan gelen gök gürültülü sağanak
yağış, Marmara Bölgesi'ni
etkisine aldı. Yağışlı sistem,
başta Edirne, Tekirdağ
, İstanbul
ve Kocaeli
olmak
üzere bölge genelinde etkili
oldu. İstanbul'da önceki gün
43 bin 388 yıldırım ve şimşek
tespit edildi. Uzmanlar
hava olayını bir çeşit "elektrik
fırtınası" olarak adlandırdı. Şiddetli yağış
nedeniyle
hava trafiği de aksadı. Atatürk Havalimanı
'na iniş
yapacak uçaklar bir süre
havada tur attı. Kalkış için
sıra bekleyen uçaklarda rötar
meydana geldi. Havalimanına
inemeyen 4 uçak, Çorlu, İzmir
ve Ankara
'ya yönlendirildi. Meteoroloji
Genel
Müdürlüğü'ne göre,v gök
gürültülü şiddetli yağışlar
bugün de etkili olacak.
Meteoroloji Birinci Bölge
Müdürü Ahmet Kocaman,
hafta sonuna kadar yağışın
etkisini azaltacağını bildirdi.