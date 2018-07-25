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Elektrik fırtınası

ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Elektrik fırtınası
Balkanlar'dan gelen gök gürültülü sağanak yağış, Marmara Bölgesi'ni etkisine aldı. Yağışlı sistem, başta Edirne, , ve olmak üzere bölge genelinde etkili oldu. İstanbul'da önceki gün 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Uzmanlar hava olayını bir çeşit "elektrik fırtınası" olarak adlandırdı. nedeniyle hava trafiği de aksadı. 'na iniş yapacak uçaklar bir süre havada tur attı. Kalkış için sıra bekleyen uçaklarda rötar meydana geldi. Havalimanına inemeyen 4 uçak, Çorlu, ve 'ya yönlendirildi. Genel Müdürlüğü'ne göre,v gök gürültülü şiddetli yağışlar bugün de etkili olacak. Meteoroloji Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, hafta sonuna kadar yağışın etkisini azaltacağını bildirdi.
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Elektrik fırtınası
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