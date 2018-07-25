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’dan 3.8 milyon kişiye kurban eti

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Kızılay’dan 3.8 milyon kişiye kurban eti
Türk ı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla yürütülen 'Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'nı dün İstanbul'da tanıttı. Vekaletle kurban kesimi organizasyonunun yaklaşık 40 ülkeye ulaşacağını belirten Kınık, "Yurt içinde ve yurt dışında 170 bin hisse kurban kesimi planlıyoruz. Yurt içindeki bedelimiz 750 lira, yurt dışındaki bedel ise 590 lira olarak gerçekleşecek" dedi. Kınık 3 milyon 800 bin insana ulaşmayı hedeflediklerini belirterek "Vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyen vatandaşlarımız, internet sitemizden ya da 168 numaralı çağrı merkezimizden telefonla arayarak ya da bankalara ya da PTT'ye giderek bağış yapmak istediklerini söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yurt içindeki 168 şube ve 125 temsilciliğimize başvurarak kurban vekaletlerini verebilirler. Bütün bu organizasyonlar Diyanet İşleri Bakanlığı'mızın tavsiyesi doğrultusunda, öngördüğü kurallarla gerçekleşiyor. Hayvanların seçimi, kesimi, 'mızın ve veteriner hekimlerimizin gözetiminde, kontrolünde gerçekleşiyor" diye konuştu.
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Kızılay’dan 3.8 milyon kişiye kurban eti
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