Mutluluk mektuplu Titan vurgunu

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadale Şubesi'nin çökerttiği çete, kripto paralar satın aldırdığı kişileri, uluslararası bir Titan Saadet Zinciri
'ne dahil ediyordu. Polise başvuran 40 mağdur, sisteme para yatırdıklarını ancak bir daha geri alamadıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Mağdurların kaybının 50 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Siber Polisler detaylı bir inceleme başlattı. Rus titan saadet zinciri olarak bilinen ve MMM adıyla dünya genelinde faaliyet gösteren sistemi kullanan çete üyeleri, "İnsanlara yardım ediyoruz ve sisteme katılan üyelerimize çok paralar kazandırıyoruz. Onlar kazandıkça biz de kazanıyoruz. Sisteme yeni üyeler kazandırdıkça yatırdığınız paraların yüzde 30 fazlasını geri ödüyoruz" diyerek algı yarattı ve tuzağa düşürdükleri kişileri internetten sisteme üye yaptı. Çete üyeleri, sistemin internet sitesinde yayınladıkları ve insanların sistemde fazla para kazandığını anlatan sözlü ve yazılı sözde "Mutluluk Mektupları" ile insanları tuzağa düşürdü. Sisteme yüklü para yatıran kişiler, sistem batınca ve ödemeleri geri alamayınca şikayetçi oldu. Mağdurlardan biri de iş adamı A.T. Bazı çete üyeleri kendi akrabalarını bile sisteme üye yaparak dolandırdı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. 2'si yabancı uyruklu 30 şüpheli yakalandı. 31 bilgisayar, 42 cep telefonu, 8 adet tablet bilgisayar, 25 USB bellek, 12 sabit disk, 12 hafıza kartı, 49 sim kart, 8 harici disk ve suç içerikli çok sayıda dokümana el konuldu. Çete elebaşı Uğur Z., İstanbul Maltepe'deki lüks rezidans dairesinde yakalandı. Piramit sisteminin Türkiye
ayağından sorumlu kişi olduğu iddia edilen çetenin Rusya
uyruklu "Leyla" kod isimli elebaşı Elvira E. ise Antalya
'daki evinde gözaltına alındı. Elvira E.'nin Rusya'ya gitmek için uçak bileti aldığı ve yakalandığı günün akşamında Rusya'ya kaçmayı planladığı belirtildi. Elvira E. ile çetenin elebaşı Uğur Z.'nin de aralarında olduğu 7 şüpheli "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Bilişim Sistemleriyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.
ÇİFTLİKBANK'IN FİKİR BABASI
SISTEMIN en üst düzey yöneticisinin Rusya uyruklu Sergey Mavrodi
olduğu, Rusya'da tutuklanan ve çok sayıda ülkede hakkında yakalama kararları bulunduğu iddia edilen Mavrodi'nin öldüğünün iddia edildiği belirtiliyor. Açılımı "Mavrodi-Mavrodi-Melnikova" olan MMM sisteminin, 1989'da Sergey Mavrodi ve kardeşleri tarafından kurulduğu ve çok kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlikbank'ın fikir babası olduğu belirtildi.