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Önce ‘ düştü’ sonra ‘Bilmiyorum’ dedi

’ın Turhal ilçesinde, ’dan bu yana kayıp olan Evrim’in tutuklu babası, “ düştü. Babamın mezarına gömdüm” dedikten sonra ifadesini geri çekti. Kazılan mezarda ise cenaze bulunamadı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Önce ‘Traktörden düştü’ sonra ‘Bilmiyorum’ dedi
'ın Turhal ilçesinde, 15 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor. Evrim'in tutuklanan babası 'ın ifadesinde önce, " düşüp öldü, babamın mezarına gömdüm" dediği, daha sonra ifadesini geri çekerek kızının nerede olduğunu bilmediğini söylediği ortaya çıktı. Yenisu köyü yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirtilen çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. , jandarma arama kurtarma (JAK) ekiplerinin yanı sıra 'dan gelen kadavra arama köpeği "Boomer" da çalışmalara eşlik ediyor. Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan anne Dilek ile baba Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler verdikleri öğrenildi. Daha önce birkaç kez ifadesine başvurulan Burhan Atış'ın farklı ifadeler verdiği ortaya çıktı. Burhan Atış'ın daha önce ifadesinde, "Kızım traktörden düşüp öldü, babamın mezarına gömdüm" dediği, bunun üzerine Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın Yenisu köyünde bulunan mezarının kazıldığı öğrenildi. Ancak babanın ifadesinin aksine Evrim'e dair bir bulguya rastlanmadı. Bir kez daha ifadesi alınan Burhan Atış'ın bu kez farklı yerler söylediği, daha sonra ifadesini geri çekerek kızının kaçırılmış olabileceği yönünde beyanlarını değiştirdiği ortaya çıktı.

ANNE, YEMİN ETMEDİ

Dilek Atış'ın da ifadesinde kızını en son çadırın önünde diğer kızı ile oynarken gördüğünü söylediği ancak, bu ifadenin doğruluğu için '' etmediği ortaya çıktı.
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Önce ‘Traktörden düştü’ sonra ‘Bilmiyorum’ dedi
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