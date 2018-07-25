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'da operasyonu

'da, operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:55
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede önceden takipe alınan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, iki farklı ormanlık alana ekili vaziyette bin 750 kök Hint keneviri ele geçirilirken, G.Y. ile M.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen Hint kenevirleri, Hendek Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri gözetiminde jandarma tarafından yakılarak imha edildi.

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
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