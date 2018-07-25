Son dakika: Şans Topu çekilişi yapılacak! MPİ Şans topu sonuçları 25 Temmuz belli oluyor

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 25 TEMMUZ

Şans Topu sonuçları; Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki ofisinde saat 21.15'te yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Çekiliş saat MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlacak. Şans Topu çekiliş sonuçları, MPİ'deki çekiliş anında sabah.com.tr'de olacak

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 18 Temmuz 2018 tarihli 892. hafta çekilişinde şanslı numaralar 08 - 14 - 16 - 28 - 34 + 10 olarak belirlenmişti. 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 722 bin 947 lira 96 kuruş 25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişe devretti.

Öte yandan 5 bilen 20 kişi 3 bin 615 lira 5'er kuruş, 4+1 bilen 224 kişi 323 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 763 kişi 34 lira 90'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 270 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 80 bin 878 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2+1 bilen 58 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1+1 bilen 194 bin 843 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.