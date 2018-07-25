Skolyozdan şampiyonluğa

Kırklareli
'nde yaşayan 17 yaşındaki Ayça Bölükbaşı
'nın annesi Gülcan Bölükbaşı bir akşam kızının sırtını sıvazlarken ciddi bir eğrilik fark etti. Gülcan hanım, sırt üstü yatırdığı kızını elle muayene ettikten sonra internete girip omurgada eğrilik hakkında bilgiler okuyunca 'skolyoz
' ile karşılaştı. Bölükbaşı ailesi, büyük bir korkuyla doktorlara gitti. O güne dek ata binen, çok iyi yüzen ve spora çok meraklı bir çocuk olan Ayça, bir doktorun '15 omuru sabitleyeceğiz' demesi üzerine Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay
'a ulaştı.
4'ÜNCÜ GÜN TABURCU OLDU
Skolyozla 8. sınıf öğrencisiyken tanışan Ayça Bölükbaşı, "Ahmet hocaya ulaştığımızda omurgam 63 derece eğriydi. Gittiğimiz doktorların aksine Ahmet Alanay hocam, 5 omurumun sabitleneceğini, yaşam kalitemden ve kozmetik açıdan bir kaybımın olmayacağını, spor yaparak bu durumu desteklersem çok sağlıklı olabileceğimi söylediğinde, ona söz vermiştim. Ameliyatımın hemen ardından yürümeye başladım. 4'üncü günü de yürüyerek taburcu oldum" dedi. Evde boş zamanlarında yapmış olduğu çizimleri internet üzerinden takip ettiği ünlü bir moda tasarımcısına da yollayan Ayça, 'yetenekli olduğunu ve çalışması gerektiğini' belirten mesaj aldığında çok sevindiğini ve duygularını tablolarına yansıttığını ifade ediyor.
İlk tablosunu, her zaman minnetle anacağını söylediği Prof. Dr. Alanay'a hediye eden Ayça, "Resimlerimin ortak adı; Skolyozda Özgürlük! Her resmin bir hikâyesi var benim için. Bu sayede okulumda ilk kişisel sergimi açtım. Ameliyatımın 3 ayından sonra başladığım yüzme sporunu geliştirerek ilçemizde liseler arası yüzme yarışlarında birincilik ve ikincilik kazandım" şeklinde konuştu.
'DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'
Prof. Dr. Ahmet Alanay, skolyoz ameliyatlarında omurgayı sabitlemeden yapılabilen kapalı cerrahi yöntemler konusunda önemli ilerlemeler olduğunu belirtti. Alanay, "Dünyada öncülüğünü yaptığımız kapalı uygulanan ve hareket kısıtlılığı yapmadan büyümeye de izin veren 'bant ile gerdirme yöntemi' de bunlardan biri. Skolyozun erken teşhis edildiği, büyümesi süren çocuklarda, eğer korse ve egzersiz eğriliği kontrol edemezse bant yöntemi iyi bir alternatif" dedi.