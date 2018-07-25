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Son dakika: nın ısırdığı Aref'ten 'sağlığıma kavuştum' paylaşımı

Son dakika haberi... Antalya'da gösteriye hazırladığı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist (29), piramitler önünde dua eder halde fotoğrafını paylaşıp sağlığına kavuştuğunu yazdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 10:10
Son dakika: Kobra yılanının ısırdığı Aref'ten 'sağlığıma kavuştum' paylaşımı

İllüzyonist , 15 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e, 24 tüp panzehir verildi.

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Son dakika: Kobra yılanının ısırdığı Aref'ten 'sağlığıma kavuştum' paylaşımı
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