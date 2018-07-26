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21 yıl sonra mucize gibi kavuşma...

'da 2,5 yaşındayken kaçırılan oğlu Gürsel Selam'ı bulmak için Türkiye'nin dört bir yanında çalmadık kapı bırakmayan İbrahim Selam'ın hasreti, 21 yıl sonra sona erdi. Baba İbrahim Selam'ın oğlunu, Gürsel Selam'ın da yıllar sonra ailesini bulmak için YAKAD ile irtibata geçmesi, 21 yıllık özlemi dindirdi. Baba İbrahim Selam: "Benim çocuğum evimden kaçırıldı ve para karşılığı satıldı. Onu kimler kaçırdı? Kimler götürdü? Kimler bakan aileye verdi ya da sattı? Ben bunun ivedilikle açığa çıkarılmasını ve ağır cezalara çarptırılmasını istiyorum" Anne Atiye Selam: "Evimin karşısında bir market var, zaman zaman oraya gelirmiş. Bana sonra kendisi 'Anne ben buraya geldim defalarca. Burası beni çekiyordu. Anneciğim ben buralardan ayrılamıyordum' dedi. İşte yürek burkan 21 yıllık hikaye...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 14:58
21 yıl sonra mucize gibi kavuşma...

2,5 YAŞINDAYKEN KAÇIRILMIŞTI!

'da anneannesinin evinin önünden 2,5 yaşındayken kaçırılan Gürsel Selam, 21 yıl sonra Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği aracılığıyla ailesine kavuştu. Atiye Selam, 3 Ekim 1997'de 2,5 yaşındaki oğlu Gürsel ve 10 aylık kızı Emine ile yaşadıkları İzmir'den İskenderun'a hasta annesini ziyarete gitti. Bir sabah kucağındaki kızı ve elinden tuttuğu oğlu ile bakkaldan dönen Atiye Selam, bir köpek yavrusuyla sokakta oynayan çocukları gördü. Atiye Selam, oğlunun köpek yavrusuyla oynamak istemesi üzerine, kızını eve bırakıp geri geldi. Mahalledeki çocuklar yavru köpekle oynamaya devam ederken Gürsel'in orada olmadığını gören Atiye Selam, sokaklarda oğlunu aramaya başladı.

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21 yıl sonra mucize gibi kavuşma...
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