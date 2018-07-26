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’da korkutan yangın!

’nın Gölbaşı ilçesindeki civarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye erleri tarafından 1 saat içinde kontrol altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:57
Ankara’da korkutan yangın!

Olay, 'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle alevler hızla büyüdü. Yangını gören vatandaşlar hemen o alana koşarak kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangın bir türlü kontrol altına alınamayınca durum ilgili yerlere bildirildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polise ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hummalı bir çalışma sonucu yangını bir saat sonra kontrol altına aldı. İtfaiye erleri soğutma çalışmalarına başlarken, polis ekipleri de bölgede çevre güvenliği sağladı.

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Ankara’da korkutan yangın!
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