Aydos Sosyal Tesisi ve mesire alanı hizmete girdi

Sultanbeyli Belediyesi'nin destekleriyle ilçeye kazandırılan Aydos Sosyal Tesisi ve Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı. Doğayla iç içe bir mekan olarak tasarlanan tesis, seçkin lezzetleri ve görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz yatırımlarla birlikte Sultanbeyli'nin çehresinin değişmesini ve ilçemizin daha da gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Aydos Sosyal Tesisi ve Mesire Alanı'mızın açılışı da bunlardan bir tanesi. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Hakk mahçup etmesin diyor, sevdiklerinizle, ailenizle birlikte en güzel günlerde kullanmanızı diliyorum." dedi.

GÖLET, KIR KAHVESİ, OKUMA SALONU...

231 dönüm alan üzerine kurulu olan Aydos Sosyal Tesisi'nin şu aşamada 20.000 metrekaresinin kullanımına açıldığını belirten Başkan Keskin, "20.000 metrekare içerisinde açık ve kapalı oturma alanları, restoranımız, mesire alanımız, semaver alanımız bulunuyor. Bununla birlikte tamamını açmak için çalışmalarımız sürüyor. Çalışmasını sürdürdüğümüz alanlarda açık sergi alanı ve seyir terasımız, çocuk ve oyun günübirlik spor alanlarımız, etkinlikler için hizmet ünitemiz, göletimiz, kır kahvesi ve lokantamız, okuma salonumuz, piknik ünitemiz, bisiklet ve yürüyüş yapabilmek için yollarımız bulunacak. Hepsini kullanıma açabilmek için çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu. Başkan Keskin ayrıca ilçeye yeni kazandırılacak olan mesire alanlarının da müjdesini verdi.

"ÜLKEMİZ EKONOMİK OLARAK BÜYÜK GELİŞİMLERE İMZA ATTI"

Başkan Keskin'in ardından konuşan İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da tesisin hayırlı olmasını dileyerek Sultanbeyli'nin güzel bir sosyal yaşam alanı kazandığına dikkat çekti. Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün de yaptığı konuşmada misafir olduğu bir günde güzel bir tesisin açılışında bulunduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bölgeye kazandırılmasında emeği olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz son dönemde ekonomik olarak büyük gelişmelere imza attı. Eğitimde, kültürde, sosyal yaşam alanlarında insanlarımıza artık çok daha kaliteli hizmetler yapılıyor" şeklinde konuştu. İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da yaptığı konuşmada tesisin özelliklerinden söz etti. Sultanbeyli'nin son dönemde büyük bir kalkınma içinde olduğuna dikkat çeken Boyraz, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e çalışmaları için teşekkür etti.