Eroin imalathanesine baskın

SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu
ya yönelik mücadelesi devam ediyor. Zehir
tacirlerine darbe üstüne darbe vuran polis, önceki gün Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaptığı operasyonda eroin imal eden iki kişiyi yakaladı. Suç üstü yakalanan İsmail Aydınoğlu ve Osman Bulu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki zehir tacirinin uyuşturucuyu İstanbul
geneline yaydıkları belirlendi. Operasyonda, satışa hazır toplam 5 kilo 221 gram eroin, 32 adet ecstasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra uyuşturucu imalatından kullanılan hassas terazi, 3 adet leğen, 3 adet elek, ufak plastik kürek, saplı alüminyum tava, spatula ve uyuşturucu imalatında kullanılan makine ele geçirildi.