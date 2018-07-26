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Eroin imalathanesine baskın

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Eroin imalathanesine baskın
SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ya yönelik mücadelesi devam ediyor. tacirlerine darbe üstüne darbe vuran polis, önceki gün Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaptığı operasyonda eroin imal eden iki kişiyi yakaladı. Suç üstü yakalanan İsmail Aydınoğlu ve Osman Bulu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki zehir tacirinin uyuşturucuyu geneline yaydıkları belirlendi. Operasyonda, satışa hazır toplam 5 kilo 221 gram eroin, 32 adet ecstasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra uyuşturucu imalatından kullanılan hassas terazi, 3 adet leğen, 3 adet elek, ufak plastik kürek, saplı alüminyum tava, spatula ve uyuşturucu imalatında kullanılan makine ele geçirildi.
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Eroin imalathanesine baskın
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