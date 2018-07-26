Göçüğe neden olan arsa molozla dolduruldu

BEYOĞLU
'NDA
bir apartmanın çökmesine neden olan toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanı moloz dökülerek kapatıldı. Sütlüce'de önceki gün, sağanak yağmur sonucu 30 kişinin yaşadığı 4 katlı bina, hemen alt tarafındaki inşaat alanına çökmüştü. Olayın araştırılması için inceleme başlatıldı. Göçük
nedeniyle inşaat alanı çevresindeki 61 dairenin bulunduğu 9 bina ve inşaatın hemen yanındaki otel mühürlendi. Riskli binaların bulunduğu iki sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bu arada başka göçüklerin yaşanmaması için inşaat alanı molozlarla doldurulmaya başlandı. Daha sonra toprak kayması olan bölümün beton kazıklarla sağlamlaştırılacağı ve enkazın boşaltılıp inşaata devam edileceği kaydedildi. Ayrıca evlerinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Beyoğlu Belediyesi'nce karşılandığı kaydedildi.