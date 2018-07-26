Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Göçüğe neden olan arsa molozla dolduruldu

Göçüğe neden olan arsa molozla dolduruldu

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Göçüğe neden olan arsa molozla dolduruldu
'NDA bir apartmanın çökmesine neden olan toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanı moloz dökülerek kapatıldı. Sütlüce'de önceki gün, sağanak yağmur sonucu 30 kişinin yaşadığı 4 katlı bina, hemen alt tarafındaki inşaat alanına çökmüştü. Olayın araştırılması için inceleme başlatıldı. nedeniyle inşaat alanı çevresindeki 61 dairenin bulunduğu 9 bina ve inşaatın hemen yanındaki otel mühürlendi. Riskli binaların bulunduğu iki sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bu arada başka göçüklerin yaşanmaması için inşaat alanı molozlarla doldurulmaya başlandı. Daha sonra toprak kayması olan bölümün beton kazıklarla sağlamlaştırılacağı ve enkazın boşaltılıp inşaata devam edileceği kaydedildi. Ayrıca evlerinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Beyoğlu Belediyesi'nce karşılandığı kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçüğe neden olan arsa molozla dolduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN