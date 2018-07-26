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'de : 1 ölü

ilçesinde çıkan kavganın ardından şüphelinin evinin ve çalıştığı bakkal dükkanının kundaklandığı iddia edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:40
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

'in ilçesinde çıkan da bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Emirler Caddesinde A.S. (32) ve Hasip Kurşun (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kurşun bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'kaldırılanlan Kurşun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı. Kavganın ardından aynı cadde ve 2378. Sokak'ta ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin söndürdüğü yangında A.S'nin evi ve çalıştığı bakkalın yandığı belirlendi. Polis, şüphelinin evi ve çalıştığı bakkal dükkanının kundaklandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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