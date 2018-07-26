Kurban Bayramı 2018 ne zaman hangi güne denk geliyor? - Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam âlemi için büyük bir öneme sahip Kurban Bayramı tarihi her geçen gün yaklaşıyor. Milyonlarca vatandaş tatil hazırlığını sürdürürken, bir yandan da Kurban Bayramı 2018 ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı tarihinin yanı sıra, tatil konusu da araştırılan konuların başında geliyor. İslam âlemi için en değerli günlerden birisi olarak kabul edilen 2018 Kurban Bayramı tarihi bu başlık altında sizler için derledik. Peki Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün denk geliyor? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilen ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI 2018 NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 2018 tarihleri,

-Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi 2018,

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir açıklama yok; ancak 2018 yılında Kurban Bayramı tatili için hafta sonları da hesaba katıldığında 9 günlük bir tatil idrak edilecek. Kurban Bayramı Arefe günü 20 Ağustos'ta başlıyor. Bayramı son günü ise 25 Ağustos. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

KURBAN FİYATLARI 2018 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN NEDİR?

Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 İNDİRİM

İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi.