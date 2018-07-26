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'de 6 bin litre ele geçirildi

polisinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, 6 bin litre ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi .

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:50
Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir iş yerinde olduğu bilgisi üzerine merkez ilçesi, Çay Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 bin litre kaçak, markersiz akaryakıt ele geçiren ekipler, şüpheli A.M.G.'yi de gözaltına aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyesevk edilenlen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde 2 bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirdi. Operasyonlarda, 3 kişi . Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

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Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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