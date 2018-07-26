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Otomobil takla attı; 1

'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik sında 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:33
Otomobil takla attı; 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre ; Bozüyük çevre yolu Yeşilkent köprüsü altında meydana geldi. Abdülkadir K. idaresindeki 34 RH 9584 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters dönerek durabildi. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil takla attı; 1 yaralı
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