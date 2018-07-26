Taksiciden örnek davranış

İstanbul
'da Atatürk Havalimanı
'nda taksicilik yapan Yüksel Yalınız
, önceki gün aracına binen Semiha Külekçi
'yi Esenyurt' a bıraktıktan sonra, arka koltukta küçük bir çanta buldu. Yaklaşık 110 bin lira değerindeki altın takılar bulanan çantayı bağlı bulunduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne teslim eden Yalınız, iki saat sonra altınlarını kaybettiğini farkına vararak havalimanına geri gelen Semiha Külekçi'ye teslim edilmesini sağladı. Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Külekçi, uçakla Erzurum
'dan İstanbul'a geldikten sonra taksiye bindiğini belirterek "İstanbul'a geldikten iki saat sonra fark ettim. Altınları kaybettiğimi anlayınca şoka girdim. İnanamadım. Panikledim. Eşim de Erzurum Havaalanı'nda araştırma yaptı. Sonra havalimanına geldik. Güvenlik görevlilerine müracaatta bulunduk. Allah herkesten razı olsun" dedi. Yaklaşık bir hafta önce kolu kırılan oğlunun tedavisi için arkadaşlarından 4 bin lira borç aldığı öğrenilen taksici Yalınız ise "Allah bize haram lokma yedirmedi. Bugünden sonra da yedirmez. Sahibini teslim edildiği için mutluyum" diye konuştu. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can başka bir arkadaşlarının da geçtiğimiz günlerde aracında bulduğu 20 bin doların sahibine teslim edilmesini sağladığını ifade ederek "Buradaki arkadaşımızı ödüllendireceğiz. Ayın şoförü olarak göstereceğiz. Kendisine küçük bir altın ödülümüz olacak" dedi.