Yaz ortasında sağanak çilesi

İstanbul
'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış
nedeniyle ana caddeler ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bir TIR devrilirken, bazı istasyonları su basınca metro
seferleri durdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, sağanak yağış uyarısının hemen ardından saat 16.00 sıralarında Avrupa Yakası
'nın birçok bölgesinde aniden gök gürültülü sağanak yağışlar meydana geldi. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte sağanak yağmur
nedeniyle vatandaşlar saçak altlarına kaçtı. Topkapı Ulubatlı Alt Geçidi'nde su baskını yaşandı. Su birikintisi nedeniyle araçlar mahsur
kalırken, bir taksi tamamen suya gömüldü. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa
-Maltepe alt geçidi de su altında kaldı. Beyoğlu
, Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve işyerlerini su bastı. Kepçelerle rögar kapakları açılarak suyun tahliyesi yapıldı. Aracı su altında kalan taksi sürücüsü Hasan Zeren, "4 yolcum vardı. Acil hastaneye götürecektim. 3 dakika sürdü yağmur. Öndeki araçlar durunca kaçamadım. Önce yolcularımı kurtardım, sonra kendim çıktım" diye konuştu. İkitelli'de de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR yan yattı.
METRO SEFERLERİ DURDU
Sağanak yağmur, metro istasyonlarında da su baskınlarına neden oldu. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa- Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı. Turnikeler önünde yoğun kalabalık oluştu. Sağanak yağış Anadolu Yakası
'nda, özellikle Üsküdar, Tuzla ve Pendik ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili oldu. Yağış nedeniyle sahil yolunda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, binaların kuytu yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kız Kulesi
çevresinde bazı vatandaşlar da yağmura rağmen sahilde dolaşarak serin havanın tadını çıkardı, yağmur altında Kız Kulesi önünde fotoğraf çektirdi.