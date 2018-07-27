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Annenin kayıp oğluna kavuşma anı duygulandırdı

'ın Erciş ilçesinde beraber kahvaltılık almaya çıktığı oğlunu bin anda yanında göremeyen anne, gözyaşları içerisinde yardım istedi. Anne, 4 saatlik aramının ardından oğluna kavuşunca bu kez sevinç gözyaşları döktü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 14:30
Annenin kayıp oğluna kavuşma anı duygulandırdı

Erciş'in Yolu Caddesi üzerinde oturan ismi öğrenilemeyen anne, sabah saatlerinde oğlu Yusuf Bulut'u (8) da yanına alarak kahvaltılık almaya çıktı. Anne markette alışveriş yaparken, bir anda oğlunun yanında olmadığını fark etti. Endişelenen anne, cep telefonuyla yakınlarını arayarak haber verdi. Kadını gözyaşları içerisinde gören vatandaşlar da yardımına koştu.

4 SAAT SONRA SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayın polise haber verilmesinden sonra da kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat sonra bir kişi kayıp çocukla annenin yanına geldi. Anne, bu kez de sevinç gözyaşları dökerek, oğluna sarıldı.

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Annenin kayıp oğluna kavuşma anı duygulandırdı
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