Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

’da trafik kazası: 1 ölü

- D885 karayolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:13
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

'nin Kelkit ilçesinden 'a seyir hallinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdurrahman Zengin'in aracı şarampole devrildi.
34 YN 9260 Plakalı Abdurrahman Zengin yönetimindeki araç Erzincan-Gümüşhane karayolu 30. km Ahmediye geçidi bölgesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta bulunan Abdurrahman Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine giden Jandarma ve AFAD kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN