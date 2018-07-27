Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan'a seyir hallinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdurrahman Zengin'in aracı şarampole devrildi.

34 YN 9260 Plakalı Abdurrahman Zengin yönetimindeki araç Erzincan-Gümüşhane karayolu 30. km Ahmediye geçidi bölgesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta bulunan Abdurrahman Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine giden Jandarma ve AFAD kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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