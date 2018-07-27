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Tutulması habercisi mi? Kanlı nın ardından deprem olur mu?

tutulması habercisi mi? Yüzyılın en büyük kanlı başladı. Ülkemizden de net olarak gözlenebilen 'Kanlı Ay Tutulması' izleyenleri büyüledi. Peki bu tutulmanın etkileri nelerdir? Ay tutulması ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır? Daha önce yaşanan ardından dünya üzerinde felaketler yaşandığı bilinmekte. Depremler, uçak ları ve buna benzer bir çok felaket ay tutulmalarının arından meydana gelmiştir. Ülkemizde yaşanan 99 depremi bir ay tutulmasının ardından yaşanmıştır. Peki bu Kanlı Ay Tutulması'nın ardından bir felaket beklemeli miyiz? İşte Kanlı Ay Tutulmasına dair merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 27.7.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 23:14
Kanlı Ay Tutulması deprem habercisi mi? Kanlı Ay Tutulmasının ardından deprem olur mu?

27 Temmuz'da Kova burcunun 4. derecesinde bir Tam meydana gelecek. Bu tutulma 21. yy en uzun sürecek olan Ay Tutulması olduğundan da önem taşımakta, toplamda 103 dk sürecek. Yani 1 saat 43 dk kadar. Bu da tutulmanın total etkisinin ortalama olarak 2 ay etki edeceğini göstermekte.

Bu tutulma Güney , Batı Afrika ve Avrupa üzerinde yükselen ve Doğu Asya ve Avustralya'yı belirleyen Doğu Afrika ve Orta Asya'da tamamen görülebilir. Bu tutulmanın başrolü MARS olduğu için, Marsyen bir tutulma ile karşı karşıyayız. Tutulma esnasında Ay/Mars/Güneş/Uranüs arasında T – Kare dediğimiz sert bir açı kalıbı etkin olacak. Tutulma esnasında Giedi Prima sabit yıldızı etkin olacak.
Siber savaşlar
Öncelikle kendi hayatlarımızda devrimleri yapmaya başlayacak, zincirlerimizden kurtulacak, daha bağımsız ve özgür olmak adına radikal kararlar almaya başlayacağız. Ama bunun yanı sıra gerçek devrimlerde meydana gelebilir yukarıda bahsettiğim tarihler içinde, özgürlük adına. Bu biraz daha azınlıkların devrimi de olabilir.

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