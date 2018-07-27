Kanlı Ay Tutulması deprem habercisi mi? Kanlı Ay Tutulmasının ardından deprem olur mu?

27 Temmuz'da Kova burcunun 4. derecesinde bir Tam Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 21. yy en uzun sürecek olan Ay Tutulması olduğundan da önem taşımakta, toplamda 103 dk sürecek. Yani 1 saat 43 dk kadar. Bu da tutulmanın total etkisinin ortalama olarak 2 ay etki edeceğini göstermekte.



Bu tutulma Güney Afrika, Batı Afrika ve Avrupa üzerinde yükselen ve Doğu Asya ve Avustralya'yı belirleyen Doğu Afrika ve Orta Asya'da tamamen görülebilir. Bu tutulmanın başrolü MARS olduğu için, Marsyen bir tutulma ile karşı karşıyayız. Tutulma esnasında Ay/Mars/Güneş/Uranüs arasında T – Kare dediğimiz sert bir açı kalıbı etkin olacak. Tutulma esnasında Giedi Prima sabit yıldızı etkin olacak.

Siber savaşlar

Öncelikle kendi hayatlarımızda devrimleri yapmaya başlayacak, zincirlerimizden kurtulacak, daha bağımsız ve özgür olmak adına radikal kararlar almaya başlayacağız. Ama bunun yanı sıra gerçek devrimlerde meydana gelebilir yukarıda bahsettiğim tarihler içinde, özgürlük adına. Bu biraz daha azınlıkların devrimi de olabilir.